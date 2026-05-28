Мэр Орла пообещал отремонтировать дорогу к монастырю

28.5.2026 | 12:05 ЖКХ, Новости

Юрий Парахин заявил об этом в соцсетях.

Орёл. Введенский женский монастырь. Фото: orel-eparhia.ru / Евгений Мартынов

Мэр Орла пообщался с горожанами в комментариях под записью очередного прямого эфира губернатора.

«1-я Курская — от монастыря до 35-й школы — яма на яме», — возмутился один из пользователей. «Поставим в план на июль», — отреагировал мэр.

Другой комментарий касался установки «лежачих полицейских» на 1-й Пушкарной. Парахин указал, что проект организации движения не предусматривает этого, но пообещал, что вопрос вынесут на обсуждение на ближайшем заседании профильной городской комиссии.

Также один из орловцев поинтересовался: «Когда сделают дорогу по переулку Восход?» Напомним, он находится рядом со Стадионом имени Ленина. Мэр объяснил, что проект и смета уже готовы. Если будет выделено необходимое финансирование, то ПСД отправят на госэкспертизу и, в случае положительного вердикта, включат в план соответствующих работ.

Также жительница города отметила, что в Орле отремонтировали 3-ю Курскую, но не привели в порядок тротуар у дома №33. «Там такие ямы уже столько лет», – посетовала женщина. Юрий Парахин заявил: «3-я Курская в проектировании, в случае поддержки правительства готовы включить в план работ на следующий год».

vk.com/klychkov_andrey_official
ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

