Мэр Орла пообещал отремонтировать дорогу к монастырю

Юрий Парахин заявил об этом в соцсетях.

Мэр Орла пообщался с горожанами в комментариях под записью очередного прямого эфира губернатора.

«1-я Курская — от монастыря до 35-й школы — яма на яме», — возмутился один из пользователей. «Поставим в план на июль», — отреагировал мэр.

Другой комментарий касался установки «лежачих полицейских» на 1-й Пушкарной. Парахин указал, что проект организации движения не предусматривает этого, но пообещал, что вопрос вынесут на обсуждение на ближайшем заседании профильной городской комиссии.

Также один из орловцев поинтересовался: «Когда сделают дорогу по переулку Восход?» Напомним, он находится рядом со Стадионом имени Ленина. Мэр объяснил, что проект и смета уже готовы. Если будет выделено необходимое финансирование, то ПСД отправят на госэкспертизу и, в случае положительного вердикта, включат в план соответствующих работ.

Также жительница города отметила, что в Орле отремонтировали 3-ю Курскую, но не привели в порядок тротуар у дома №33. «Там такие ямы уже столько лет», – посетовала женщина. Юрий Парахин заявил: «3-я Курская в проектировании, в случае поддержки правительства готовы включить в план работ на следующий год».

