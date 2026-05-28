В Орле из сквера Семьи убрали копию трубы

Пока что вопрос о её окончательной установке не решён окончательно.

Напомним, арт-объект появился в сквере в рамках патриотического праздника «Щит города Орла». Он напоминал о военной операции «Труба», проведённой в Курской области в 2024 году. После праздника объект остался на месте, но теперь демонтирован.

Как рассказал «Орёлтаймс» Сергей Бабичев, глава организации ветеранов боевых действий «Щит», вопрос об окончательном размещении трубы ещё будет рассматриваться.

«Решение за администрацией Орла и депутатами. Они должны определить место, где будет окончательно установлен символ операции «Поток». Может быть, это будет парк Победы. В сквере Семьи объект был установлен для проведения патриотического фестиваля, где мы арт-объект и передали городу», – пояснил Бабичев.

Также глава организации «Щит» опроверг слухи о бюджетных затратах на данный проект. «Мне удалось найти аналогичный фрагмент той самой трубы у одного их предпринимателей, который дал нам его совершенно бесплатно… Помогали с установкой объекта сотрудники «Спецавтобазы», а художники студии «Колорит» сделали надпись», – указал он.

