В Орле строительная фирма задолжала сотрудникам 1,1 миллиона

28.5.2026 | 14:23

Пришлось вмешаться прокуратуре.

Фото: ИА «Орелград»

Проверка проводилась подзразделением по Заводскому району (по обращению одной из сотрудниц фирмы). Известно, что предприятие «занимается строительством».

Как установило надзорное ведомство, фирма задолжала 25 работникам деньги за оплату их труда. Они заработали данные средства в феврале и марте текущего года, но так и не получили. Общая сумма долга составила около 1,1 миллиона рублей.

Прокурор района внёс генеральному директору представление об устранении нарушений. Также было возбуждено административное дело.

К настоящему моменту задолженность погашена в полном объёме, пояснили в прокуратуре Орловской области. Кроме того, юридическое лицо было оштрафовано.

