На Орловщине неиспользуемые сельхозземли возвращают в оборот с трудом

Проблему обсудили на заседании в областной администрации.

Оно состоялось сегодня. Одним из участников стал Евгений Чёрный, глава Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Как сообщает пресс-служба управления, с начала года инспекторы проверили около 13,8 тысяч гектаров земель. Около 10 тысяч гектаров оказались «с нарушениями». Однако вернуть в оборот удалось лишь 806 гектаров (или 8% от выявленного объёма).

Всего в области в категорию неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения включено около 31 тысячи гектаров.

Как пояснил Чёрный, на то есть несколько системных причин. Во-первых, около половины участков (общей площадью примерно 15 тысяч гектаров) не стоят на кадастровом учёте и не имеют установленных границ. По сути они не сформированы — а значит и не могут быть переданы в аренду или собственность.

Во-вторых, особой проблемой являются земли, где стоит лес. Арендаторы и владельцы либо не вырубают его, либо делают это без утверждённых планов мелиорации. Кроме того, на некоторых участках есть овраги и балки — это ухудшает продуктивность земель и их привлекательность для аграриев. Заниматься устранением таких неровностей часто просто невыгодно.

Кроме того, в соответствующей работе активно участвуют не все муниципалитеты. В пяти районах области не проводились контрольные и надзорные мероприятия. Ещё в пяти — профилактические.

