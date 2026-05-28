В Орле на Крестительском кладбище сделали косметический ремонт

Его привели в порядок перед православным праздником Троицы.
В этом году он приходится на 31 мая. По традиции, в этот день многие орловцы приходят на кладбища, чтобы посетить могилы родных и близких.
Как рассказали в Администрации Орла, на Крестительском отремонтировали входную группу и стены. Это сделали сотрудники муниципального предприятия «Ритуально-обрядовых услуг».
Сейчас продолжаются работы на Троицком кладбище. Здесь тоже ремонтируют повреждённые участки стен. Кроме того, на кладбище обновляют ограждения.
Также на городских кладбищах МУП «РОУ» убирает бытовой мусор и выполняет работы по опиловке деревьев и покосу травы.
ИА «Орелград»