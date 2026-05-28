В Орле на Крестительском кладбище сделали косметический ремонт

28.5.2026 | 14:16 ЖКХ, Новости

Его привели в порядок перед православным праздником Троицы.

Фото: vk.com/oreladm

В этом году он приходится на 31 мая. По традиции, в этот день многие орловцы приходят на кладбища, чтобы посетить могилы родных и близких.

Как рассказали в Администрации Орла, на Крестительском отремонтировали входную группу и стены. Это сделали сотрудники муниципального предприятия «Ритуально-обрядовых услуг».

Сейчас продолжаются работы на Троицком кладбище. Здесь тоже ремонтируют повреждённые участки стен. Кроме того, на кладбище обновляют ограждения.

Также на городских кладбищах МУП «РОУ» убирает бытовой мусор и выполняет работы по опиловке деревьев и покосу травы.

ИА «Орелград»


