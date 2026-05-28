Заморозка счетов мэрии не должна отразиться на народных дружинах

Мэрия изменила порядок финансирования конкурса профильного конкурса.

Мэр Юрий Парахин утвердил изменения, внесенные в порядок проведения и финансирования ежегодного конкурса «Лучшая народная дружина города Орла». Как следует из преамбулы документа, разработан он в целях эффективного расходования бюджетных средств и с учетом уведомления Федерального казначейства по Орловской области о приостановлении операций по расходованию средств на лицевых счетах администрации города Орла от 22 апреля 2025 года.

В частности, изменился порядок финансирования конкурса. Раньше за это отвечало финансовое управление администрации города Орла в рамках реализации муниципальной программы поддержки институтов гражданского общества. Теперь это положение уточнено. Функции по оплате расходов, связанных с проведением конкурса, переданы комитету бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла.

Причем в документе подчеркнуто, что имеется и резервный механизм. Так, в случае невозможности оплаты расходов самой администрацией (например, как это случилось сейчас, в связи с приостановлением операций по расходованию средств на ее лицевых счетах), оплата будет проводиться управлением социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на основании соответствующего распоряжения.

На сегодняшний день в целом в Орловской области сформировано и внесено в региональный реестр 37 народных дружин общей численностью 576 человек и семь дружин численностью 66 человек, которые являются членами казачьих обществ. Согласно закону народная дружина – это основанное на членстве общественное объединение, которое участвует в охране общественного порядка во взаимодействии с полицией и органами государственной власти и местного самоуправления.

Закон «Об участии граждан в охране общественного порядка» гласит, что граждане могут содействовать полиции следующими способами: информировать органы внутренних дел о правонарушениях и угрозах общественному порядку; участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка по приглашению полиции и иных правоохранительных органов; участвовать в охране порядка при проведении спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий по приглашению организаторов.

Кроме того, граждане вправе участвовать в работе координационных, консультативных, экспертных и совещательных органов по вопросам охраны общественного порядка, а граждане, достигшие возраста 18 лет, также вправе принимать участие в поиске пропавших без вести.

