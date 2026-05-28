Под Орлом дачника обязали ликвидировать незаконный собачий приют

28.5.2026 | 8:33 Закон и порядок, Новости

На животных и дискомфорт от них пожаловался сосед.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В Орловский районный суд обратился гражданин с жалобой на соседа, который на земельном участке, предназначенном для садоводства, устроил массовое содержание собак. Истец указал на нарушение санитарных норм, шум и постоянный дискомфорт.

Суд установил, что вид разрешенного использования участка не предусматривает животноводческого питомника. Большое скопление собак на маленькой территории нарушает закон «Об ответственном обращении с животными», создает   антисанитарию.

Суд подчеркнул: право пользоваться своей собственностью не должно причинять неудобств соседям. В итоге иск удовлетворили — владельца обязали оставить на участке не более двух собак, убрать вольеры подальше от забора и ликвидировать нелегальный приют в течение месяца. Решение пока не вступило в силу, уточнили в пресс-службе.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU