Под Орлом дачника обязали ликвидировать незаконный собачий приют

На животных и дискомфорт от них пожаловался сосед.

В Орловский районный суд обратился гражданин с жалобой на соседа, который на земельном участке, предназначенном для садоводства, устроил массовое содержание собак. Истец указал на нарушение санитарных норм, шум и постоянный дискомфорт.

Суд установил, что вид разрешенного использования участка не предусматривает животноводческого питомника. Большое скопление собак на маленькой территории нарушает закон «Об ответственном обращении с животными», создает антисанитарию.

Суд подчеркнул: право пользоваться своей собственностью не должно причинять неудобств соседям. В итоге иск удовлетворили — владельца обязали оставить на участке не более двух собак, убрать вольеры подальше от забора и ликвидировать нелегальный приют в течение месяца. Решение пока не вступило в силу, уточнили в пресс-службе.

ИА “Орелград”