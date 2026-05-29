Горсовет Орла одобрил реформу «Ритуально-обрядовых услуг»

Муниципальное унитарное предприятие преобразуют в Муниципальное бюджетное учреждение.

На сегодняшней сессии горсовета депутаты одобрили предложение, сообщают «Орловские новости». Предполагается, что в результате этой реформы мэрия сможет эффективнее руководить имуществом данной организации, а также оптимизировать соответствующие расходы.

«Деньги, которые тратятся на содержание кладбищ пойдут в учреждение» – указал Сергей Поляков, глава Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.

Ожидается, что преобразование завершится к августу.

