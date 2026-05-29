В Орле ещё раз обследовали дом на Гостиной, 3

В ближайшее время состоится поквартирный обход.

Об этом стало известно на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оно состоялось в Администрации Орла. Заседание провёл мэр Юрий Парахин.

Как стало известно на встрече, на этой неделе городская межведомственная комиссия обследовала здание и признала, что оно подлежит реконструкции.

Жильцам предстоит расселение. Сейчас в доме зарегистрированы 69 человек. В ближайшие три дня сотрудники муниципального учреждения «Жилищное управление» проведут поквартирный обход и вручат орловцам официальные уведомления.

Также на заседании озвучили официальные выводы столичного ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз». Оно вынесло своё заключение.

Как считают московские эксперты, несущие конструкции здания находятся «в аварийно-техническом состоянии». Уточняется, что имеются в виду, в том числе, железобетонные плиты перекрытий подвальной части и отдельные участки наружных несущих стен.

«Дом… является объектом культурного наследия регионального значения… Здание не подлежит сносу», – напомнили в пресс-службе Администрации Орла. Реконструкция должна быть проведена в соответствии с действующими законами, которые определяют отношение к таким объектам.

ИА «Орелград»