Облсовет поддержал предпринимателей

Депутаты регионального парламента одобрили ряд соответствующих поправок на сегодняшней сессии.

Так, сразу в двух чтениях принят законопроект, расширящий перечень видов деятельности, установленных для патентной системы. В него включаются услуги банковских платёжных агентов. Например, теперь владелец сельского магазина сможет брать у граждан наличные и зачислять средства на счета (а также брать средства с их счетов и выдавать гражданам наличные). Для этого предприниматель должен будет заключить с банком агентский договор.

Также во втором чтении одобрена поправка, позволяющая областному правительству устанавливать льготную стоимость аренды для объектов, закреплённых за учреждениями сферы культуры. На таких условиях их можно будет сдавать под розничную торговлю книгами, газетами и журналами, а также под проведение просветительских и культурных мероприятий.

В первом чтении рассмотрен проект закона «Об отдельных правоотношениях в сфере государственного регулирования торговой деятельности на территории Орловской области». Он комплексно определяет соответствующие полномочия регионального правительства. Законопроект устанавливает ряд базовых правил и нормативов, связанных с тоговлей. Помимо всего прочего, он даёт право профильному департаменту обязывать владельцев ларьков и киосков, которые стоят на частной земле, включать их в общую схему размещения.

