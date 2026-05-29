Орловца обвиняют в угрозах в адрес президента

29.5.2026 | 17:16 Криминал, Новости

Житель Орла заключён под стражу.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда Орла. Орган вынес соответствующее решение сегодня. Срок содержания под стражей пока определён в два месяца.

По текущей версии, мужчина, находясь в другом городе и в общественном месте, “высказал угрозы насильственных действий в адрес Президента Российской Федерации, содержащие признаки пропаганды терроризма”. Уголовное дело возбудили по статье 205.2, часть 1.

Защита просила о более мягкой мере пресечения – в виде домашнего ареста. Однако суд, реагируя на ходатайство, поступившее от следователя, решил заключить орловца в СИЗО. Как пояснили в пресс-службе, на это повлияли и тяжесть предъявленного обвинения, и информация о личности гражданина.

ИА “Орелград”


