Орловца обвиняют в угрозах в адрес президента

Житель Орла заключён под стражу.

Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда Орла. Орган вынес соответствующее решение сегодня. Срок содержания под стражей пока определён в два месяца.

По текущей версии, мужчина, находясь в другом городе и в общественном месте, “высказал угрозы насильственных действий в адрес Президента Российской Федерации, содержащие признаки пропаганды терроризма”. Уголовное дело возбудили по статье 205.2, часть 1.

Защита просила о более мягкой мере пресечения – в виде домашнего ареста. Однако суд, реагируя на ходатайство, поступившее от следователя, решил заключить орловца в СИЗО. Как пояснили в пресс-службе, на это повлияли и тяжесть предъявленного обвинения, и информация о личности гражданина.

