В горсовете Орла обсудили ремонт школы №29

29.5.2026 | 14:41 Новости, Образование, Строительство

В городском парламенте признали необходимость обращения в прокуратуру.

Фото: vk.com/vladislavgefel

Такой пункт содержится в итоговом решении горсовета, принятом на сегодняшней сессии. Также спикер Владимир Негин «пообещал тесное сотрудничество с прокуратурой по данному вопросу».

Кроме того, мэр Юрий Парахин указал, что если подрядчик, «СК «Гранит»», не возобновит работу в полном объёме, контракт будет расторгнут, а с компании «взыщут всю сумму по договору». Об этом сообщается в соцсетях горсовета Орла.

Гендиректор «СК «Гранит»» Николай Фомица лично держал ответ перед депутатами. Он сослался на рост цен на строительные материалы, новые требования (о полной предоплате таких товаров), а также на срывы поставок.

Однако глава компании-подрядчика пообещал, что школа всё-таки будет готова к началу ближайшего учебного года, а в ближайшее время начнётся монтаж водопровода и канализации. Эту задачу планируется завершить примерно за 10 дней. Затем останется покрасить стены и потолки, уложить линолеум и установить освещение.

