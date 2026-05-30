Дело о поставке жизненно важного лекарства рассмотрели в Орле

Поставщик оспаривал решение регионального антимонопольного органа.

Арбитражный суд удовлетворил иск московской фармацевтической компании к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. Он признал незаконным решение антимонопольного органа, который ранее поддержал отклонение заявки истца на участие в аукционе по поставке препарата, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Она закупался для нужд регионального департамента здравоохранения.

Из материалов дела следует, что в июне 2025 года департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области и департамент здравоохранения провели электронный аукцион на поставку препарата для льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, в том числе для исполнения судебных актов. Начальная максимальная цена контракта составляла 4,626 миллиона рублей.

На участие в аукционе были поданы две заявки. Заявка фрмкомпании, подавшей иск, была отклонена комиссией заказчика. Последняя сослалась на пункт 8 части 12 статьи 48 Закона № 44-ФЗ (выявление недостоверной информации в заявке). Она посчитала, что предложенный к поставке препарат российского производства нарушает исключительные права патентообладателя, каковым является компания из США.

По мнению комиссии, сведения об московской фармкомпании отсутствовали в Фармацевтическом реестре Евразийского патентного ведомства, тогда как патентная защита действующего вещества препарата там была зафиксирована. Несостоявшийся участник торгов подал жалобу в Орловское УФАС на действия заказчика. В конце июня 2025 года антимонопольный орган признал жалобу необоснованной. Это решение компания и обжаловала в арбитраже. Суд первой инстанции пришел к выводу, что оспоренное решение нарушает права и законные интересы истца.

По его мнению, препарат легально зарегистрирован и находится в гражданском обороте. Он внесен в Государственный реестр лекарственных средств России. Регистрационное удостоверение действует до ноября 2028 года. Копии необходимых документов были приложены к заявке. По мнению суда, ни заказчик, ни УФАС не имеют полномочий устанавливать факт нарушения патентных прав. Споры о защите патентных прав в соответствии со статьей 1406 Гражданского кодекса РФ рассматриваются только судом.

На момент проведения аукциона и вынесения оспариваемого решения не существовало вступившего в законную силу судебного акта, который бы подтверждал нарушение исключительных прав патентообладателя. Арбитраж также указал, что фармацевтический реестр ЕАПВ носит информационный характер. В отсутствие заключенного и ратифицированного Российской Федерацией соглашения этот реестр выполняет исключительно информационную функцию, и его данные сами по себе не являются основанием для вывода о юридически значимых событиях.

Суд также отметил, что извещение о закупке не содержало требования о предоставлении патента или иных документов, подтверждающих право на результат интеллектуальной деятельности, так как в рамках исполнения контракта заказчик не приобретает исключительные права. В итоге арбитраж признал решение УФАС незаконным. Но решение орловского арбитража может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже. Вероятнее всего, спор продолжится там, и апелляционный суд может вынести иное решение.

ИА “Орелград”