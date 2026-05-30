Жители Болховского района избежали наказания за самоуправство

Они успели примириться с потерпевшим до вынесения приговора.

Болховский районный суд Орловской области прекратил уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвинявшихся в самоуправстве с применением насилия группой лиц по предварительному сговору. Их действия органом предварительного расследования были квалифицированы по части 2 статьи 330 Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, в июне 2025 года фигуранты, двое приятелей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, пришли домой к своему знакомому. Они якобы хотели «взыскать» с него долг. Летом 2024 года один из приятелей выдал ему аванс в размере 30 тысяч рублей на выполнение ремонтных работ, а также 10 тысяч рублей за вывоз строительного мусора. Однако, по мнению приятелей, работу тот выполнил некачественно и не в полном объеме.

Не дожидаясь судебного решения, приятели решили действовать самовольно. В ходе ссоры они хорошенько поколотили знакомого. Многочисленные удары кулаками пришли по его по голове и лицу, а один удар коленом угодил по носу потерпевшего. В результате последний получил черепно-челюстную травму с переломами верхней челюсти и костей носа, а также сотрясение головного мозга. Эти повреждения были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести. После этого подсудимые «изъяли» у потерпевшего мопед стоимостью 36,8 тысячи рублей, якобы в счет погашения долга.

В судебном заседании потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Он подтвердил, что подсудимые полностью возместили ему материальный ущерб и моральный вред, претензий к ним он больше не имеет. Ходатайство было заявлено добровольно и осознанно. Подсудимые и их защитники не возражали против прекращения дела по нереабилитирующему основанию. Государственный обвинитель также поддержал ходатайство.

Суд, изучив материалы дела, установил, что преступление относится к категории средней тяжести, фигуранты совершили его впервые, примирились с потерпевшим и загладили вред в полном объеме. Суд также принял во внимание положительные характеристики подсудимых по месту жительства, наличие у каждого из них малолетних детей и отсутствие судимостей. На этом основании уголовное дело было прекращено в соответствии со статьей 25 УПК РФ, то есть в связи с примирением сторон.

ИА “Орелград”