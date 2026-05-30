Драка на парковке во Мценске закончилась годом колонии-поселения

Вступил в силу приговор Мценского районного суда Орловской области.

Приговор был вынесен в отношении местного жителя, признанного виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Конфликт произошел еще в апреле 2024 года на парковке у гостиницы «Мценск» и привел к тяжелым последствиям для потерпевшего. Ссора произошла вечером между подсудимым и ранее незнакомым ему гражданином.

Причиной стали маневры автомобилей на дороге. Потерпевший, заметив неадекватное поведение водителя автомобиля «Тойота», проследовал за ним и припарковался неподалеку, чтобы сфотографировать номера. Однако подсудимый, вышедший из машины, не оценил этого внимания. Словесная перепалка переросла в драку. Потерпевший нанес водителю «Тойоты» удар кулаком по лицу.

Кстати, его действия в рамках другого судебного процесса были квалифицированы по части 1 статьи 115 УК РФ, и он был приговорен к 300 часам обязательных работ. После полученного удара водитель иномарки, с его слов, «опасаясь за свою жизнь», открыл багажник своего автомобиля и достал оттуда металлическую трубу длиной 880 мм. Вооружившись, он бросился вдогонку за обидчиком, который уже отходил к своей машине. Дальнейшие события стали предметом пристального изучения суда, тут помогли видеозаписи камер наружного наблюдения.

Было установлено, что водитель иномарки несколько раз ударил оппонента трубой, попав ему, в том числе, по руке и ноге. Затем между мужчинами завязалась борьба, в ходе которой водитель иномарки опрокинул соперника на землю, коленом сдавил его левую руку, а затем начал его беспорядочно бить. В результате этих действий потерпевший получил тяжелую травму в виде открытого перелома левой локтевой кости со смещением отломков.

Врачам пришлось проводить операцию по установке ему пластины. Общая продолжительность лечения и восстановления превысила три недели, что в соответствии с медицинскими критериями квалифицируется как вред здоровью средней тяжести. Кроме того, у потерпевшего были зафиксированы ссадины и кровоподтеки на лице, туловище и конечностях, которые не причинили вреда здоровью. Суд пришел к выводу, что подсудимый умышленно применил металлическую трубу в качестве оружия, причинив потерпевшему телесные повреждения, повлекшие длительное расстройство здоровья.

Эксперты подтвердили, что открытый перелом левой локтевой кости не мог образоваться исключительно от сдавливания коленом, он возник от удара твердым тупым предметом, то есть трубой. Суд отверг версию подсудимого о том, что он действовал в рамках самообороны, указав, что у его соперника не было при себе никаких предметов, опасных для жизни. А применение трубы явно превышало допустимые пределы необходимой обороны. В итоге водитель иномарки был признан виновным по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

ИА “Орелград”