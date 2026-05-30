В Ливнах ужесточат борьбу с брошенными автомобилями

Разработан новый порядок вывоза брошенных и разукомплектованных автомобилей на спецстоянку.

Ливенский городской Совет народных депутатов утвердил изменения в «Правила благоустройства территории города». Как сообщили в администрации Ливен, решение принято в целях повышения уровня безопасности на дорогах и улучшения санитарной обстановки. Напомним, аналогичный механизм уже много лет действует в Орле.

«Изменения и дополнения направлены на совершенствование порядка обращения сброшенными и разукомплектованными транспортными средствами: уточнены критерии, по которым транспортное средство может быть признано брошенным или разукомплектованным, определены сроки, в течение которых транспортное средство должно быть перемещено на специализированную стоянку после его выявления», – следует из официальной информации муниципалитета.

В обновленных правилах благоустройства закрепили понятие «брошенное транспортное средство» – это «транспортное средство, собственник которого неизвестен, либо оставленное собственником с целью отказа от права собственности, местонахождение которого нарушает требования благоустройства (препятствует уборке, проезду мусоровозов и т.д.)». Соответственно, разукомплектованное транспортное средство – «находящееся в состоянии, не позволяющем его эксплуатацию (отсутствие или деформация узлов, агрегатов, кузовных деталей, стекол, колес, световых приборов), местонахождение которого нарушает требования благоустройства».

В Ливнах собственники брошенных и разукомплектованных транспортных средств будут обязаны сами принимать меры к эвакуации принадлежащих им машин с мест, не предназначенных для стоянки. Если владелец установлен, эвакуация осуществляется за его счет. Если нет, это сделает за него мэрия. А потом выставит ему счет, если владелец объявится. А если не объявится, машину оформят в муниципальную собственность.

Искать брошенные машины на улицах Ливен чиновники будут по сигналам от граждан и организаций. Для обследования транспортных средств будет создана комиссия, состав которой утверждается постановлением администрации города. Члены этой комиссии будут осматривать машины с выездом на место. Их задача – определить правовой статус машины. Затем информация о выявленном автомобиле должна быть размещена на сайте мэрии, а чиновники обязаны сделать запрос в Госавтоинспекцию, чтобы узнать имя владельца.

Спустя установленный срок комиссия должна провести повторный осмотр, и если брошенный или разукомплектованный автомобиль все еще будет стоять на том же месте, его переместят на специализированную стоянку и опечатают. Решение о возврате автомобиля его владельцу также будет приниматься комиссией.

ИА “Орелград”