В Ливнах для льготников выделят 152 земельных участка

Власти города утвердили обновленную программу стимулирования жилищного строительства.

Администрация Ливен приняла постановление, которым внесла изменения в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны». Документ актуализирует цели, задачи и объемы финансирования на текущий этап реализации, который запланирован на 2025-2030 годы. Основная цель программы – повышение доступности и комфортности жилья на территории города.

Для ее достижения определены три ключевые задачи: увеличение объемов ввода жилья в эксплуатацию; обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное строительство, объектами инженерной инфраструктуры; снижение аварийности коммунальной инфраструктуры. Общий объем финансовых средств на выполнение мероприятий текущего этапа программы составляет 143,776 миллиона рублей.

При этом финансирование распределено неравномерно по годам. Так, в 2026 году на программу планируется направить 50,47 миллиона рублей, из которых средства городского бюджета составят 10,4 миллиона рублей, средства областного бюджета – 12,65 миллиона рублей. Федеральный бюджет выделит Ливнам 27,41 миллиона рублей. На 2027, 2029 и 2030 годы финансирование вообще не запланировано, зато в 2028 год в реализацию программы вложат 72,98 миллиона рублей, из которых 47,44 миллиона рублей поступят из федерального бюджета.

Ожидается, что ввод жилья в рамках программы составит не менее 6700 квадратных метров в год. Инженерной инфраструктурой для индивидуального жилищного строительства, в том числе для льготных категорий граждан, за 2025-2030 годы должно быть обеспечено не менее 152 земельных участков. Еще один ожидаемый результат – обеспечение 100-процентного бесперебойного теплоснабжения и 100-процентного бесперебойного газоснабжения застроенных территорий города.

Программа включает в себя 14 основных мероприятий, в том числе ежегодное техническое диагностирование и экспертизу промышленной безопасности газопроводов. Также запланирован капитальный ремонт тепловых сетей по нескольким адресам, строительство сети газораспределения и сети водоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119.

По данным администрации Ливен, в городе в период с 2022 по 2025 год было введено в эксплуатацию 17 474 квадратных метра жилья, в том числе в 2025 году – 6529 квадратных метров. Как отмечается в пояснительной записке, одной из основных проблем в сфере жилищного строительства остается подготовка земельных участков под строительство и опережающее развитие инженерной инфраструктуры, поскольку действующие мощности сегодня не могут в полном объеме обеспечить потребности строящихся объектов.

Местные власти считают, что реализация программы позволит обеспечить подготовку новых земельных участков, в том числе решить вопрос по разработке проектов планировки территорий и обеспечению участков инженерной инфраструктурой. Ответственным исполнителем программы является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны, соисполнителем – управление муниципального имущества.

