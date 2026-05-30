Житель Дмитровска оштрафован за оскорбление сотрудника ГАИ

Вступил в силу обвинительный приговор Дмитровского районного суда Орловской области в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении двух преступлений против порядка управления, а именно: в публичном оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ) и применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти с угрозой применения насилия (часть 1 статьи 318 УК РФ). Все произошло в июле 2025 года.

Как следует из текста приговора, в тот день, около 12 часов 20 минут, начальник отделения ГАИ ОМВД России по Дмитровскому району майор полиции, находившийся при исполнении должностных обязанностей в форменном обмундировании, остановил на улице Советской в городе Дмитровске грузовой автомобиль, водитель которого, по его мнению, нарушил Правила дорожного движения.

Водитель управлял грузовиком, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним в салоне находилась его знакомая. Действия инспектора им не понравились. Водитель вышел из машины, подошел к полицейскому и «стал высказывать возмущение его законными действиями». Сотрудник ГАИ, в свою очередь, потребовал от нарушителя не мешать ему выполнять служебные обязанности и попросил его отойти в сторону.

Однако тот, испытывая личную неприязнь к сотруднику полиции, продолжил противоправные действия. Он публично, в присутствии гражданских лиц, в том числе своей знакомой, в неприличной устной форме высказал оскорбления в адрес сотрудника ГАИ. Сами слова не приводится, но сообщается, что они унижали честь и достоинство сотрудника полиции. На этом подсудимый не остановился. Более того, он попытался вынуть табельное оружие из поясной кобуры сотрудника полиции.

Оружие было заряжено боевыми патронами. Полицейский воспринял это как реальную угрозу применения насилия. Нетрезвый водитель также ударил полицейского рукой по спине, причинив ему физическую боль. Данное действие было классифицировано как насилие, не опасное для жизни и здоровья. Рассмотрение дела прошло в особом порядке, поскольку подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением.

Окончательное наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, определено в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Кстати, знакомая осужденного водителя, которая тоже участвовала в инциденте, оскорбляла и била полицейского, также ранее предстала перед судом, в рамках отдельного судопроизводства. Суд и ее наказал штрафом, но в размере 30 тысяч рублей.

