В Ливнах расширили возможности резервного фонда

В городе предусмотрели выплаты для пострадавших от атак БПЛА.

Администрация города Ливны внесла изменения в порядок использования средств резервного фонда. Документ существенно расширяет перечень непредвиденных расходов, на которые могут быть направлены бюджетные ассигнования. Размер фонда остался прежним, он может составлять до 3 процентов от общего объема расходов бюджета. Утверждают его местные депутаты при верстке бюджета. Изменения в объем резервного фонда также вносятся при корректировке муниципального бюджета.

Как и прежде, средства из резервного фонда предоставляются на безвозвратной и безвозмездной основе. В обновленный порядок включены новые виды материальной помощи, связанные с террористическими атаками с использованием беспилотных летательных аппаратов и взрывоопасных предметов. Главное нововведение – это выплаты для пострадавших от атак БПЛА. Согласно обновленному документу, жители Ливен, признанные потерпевшими по уголовному делу по статье 205 УК РФ (террористический акт), могут рассчитывать на несколько видов компенсаций.

Так, при причинении вреда здоровью в результате террористических актов, включая атаки БПЛА, компенсация составит 50 тысяч рублей; за поврежденное транспортное средство компенсация составит до 100 тысяч рублей (ее размер рассчитывается на основе независимой оценки), при полной утрате – до 500 тысяч рублей. За частичную утрату имущества первой необходимости (до трех предметов) город выплатит до 100 тысяч рублей на жилое помещение, за полную утрату имущества первой необходимости (более трех предметов) – до 200 тысяч рублей.

За повреждение жилого дома или помещения предусмотрено возмещение в размере до 150 тысяч рублей. В документе четко прописано, что именно считается имуществом первой необходимости: холодильник, газовая или электроплита, шкаф для посуды, стол и стул или табуретка, кровать или диван, телевизор или радио, а также, при отсутствии централизованного водоснабжения и отопления, – насос для воды, водонагреватель и отопительный котел.

В обновленном документе сохранились и другие направления помощи. Так, резервный фонд по-прежнему предназначен для ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, проведения аварийно-спасательных работ, развертывания пунктов временного проживания, а также для оказания материальной помощи пострадавшим от пожаров – до 100 тысяч рублей.

Отдельной мерой прописана выплата контрактникам, отправляющимся на СВО. Граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы в период проведения специальной военной операции, могут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. В случае досрочного расторжения контракта по инициативе военнослужащего или невыполнения его условий, выплаченные средства подлежат возврату.

Чтобы получить помощь. Надо подать в администрацию города заявление с пакетом документов (удостоверение личности, правоустанавливающие документы, справка МЧС, экспертное заключение об оценке ущерба, решение о признании потерпевшим по уголовному делу). Срок обращения составляет до 6 месяцев со дня происшествия, в результате которого причинен ущерб. На рассмотрение заявления чиновникам отводится 15 дней.

Новый документ вводит и контроль за расходованием бюджетных средств. Из него следует, что главные распорядители бюджетных средств обязаны ежемесячно отчитываться перед финансовым управлением администрации города. Неиспользованные остатки подлежат возврату в бюджет. А информация о расходовании резервного фонда включается в годовой отчет об исполнении бюджета Ливен.

ИА “Орелград”