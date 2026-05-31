Новые тарифы на электрички установят на Орловщине

Проекты соответствующих приказов уже подготовлены.

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Орловской области разработал проект приказа об установлении экономически обоснованного уровня тарифа на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на 2026 год. Документ подготовлен в соответствии с федеральным законодательством о естественных монополиях и железнодорожном транспорте.

Как следует из пояснительной записки к нему, проектом приказа предлагается установить для общества с ограниченной ответственностью «Региональный экспресс» экономически обоснованный уровень тарифа в размере 9,18 рублей на одного пассажира за 1 километрпути. Установленный тариф будет применяться для расчета недополученных доходов перевозчика, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, за период, начиная с 1 января 2026 года.

В настоящий момент расчет тарифа является предварительным и находится на стадии рассмотрения. Действующий тариф, который составляет 8,47 рублей на одного пассажира за 1 километр, затем будет признан утратившим силу. Компания «Региональный экспресс» включено в раздел «Железнодорожные перевозки» реестра субъектов естественных монополий на транспорте. Соответствующий приказ ФАС России издала 30 декабря 2022 года.

Именно эта компания осуществляет перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области. Департамент наделен полномочиями по установлению тарифа для нее. В пояснительной записке подчеркнуто, что расчет размера нового тарифа был произведен в соответствии с методикой расчета экономически обоснованного уровня затрат, также утвержденной приказом ФАС России.

