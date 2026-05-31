Во Мценске подготовили 699 мест в пришкольных лагерях

Администрация города Мценска отчиталась о подготовке к летней оздоровительной кампании. Из отчета следует, что организация отдыха детей в каникулярное время ведется по четырем направлениям: пришкольные и загородные лагеря, активные формы досуга, трудоустройство подростков и обеспечение безопасности. Так, лагеря с дневным пребыванием будут организованы на базе девяти общеобразовательных учреждений, включая гимназию ОГУ им. И.С. Тургенева в Мценске. Общее количество мест в них составит 699.

На базе школ № 1 и № 9 будут функционировать спортивные отряды, в которых отдохнут 65 детей. На эти цели из местного бюджета выделено 3,551 миллиона рублей. Для подготовки учреждений к приему детей уже проведены дезинфекционная, дезинсекционная и дератизационная обработка зданий и территорий, акарицидная обработка против клещей, генеральные уборки помещений, медосмотры сотрудников, лабораторное обследование работников пищеблоков и проверка антитеррористической защищенности.

На приобретение путевок в загородные лагеря из местного бюджета выделено 815,9 тысячи рублей. На данный момент приобретено 45 путевок: одна – в спортивно-оздоровительный лагерь «Мечта», 12 – в детский центр «Елочка», четыре – в санаторий «Орловчанка» и 28 – в центр «Юбилейный». Кроме того, родителям оказывается помощь в получении бесплатных путевок для детей из льготных категорий через департамент образования Орловской области. В частности, 10 несовершеннолетних амчан, состоящих на различных видах учета, примут участие в профильных сменах в лагере «Сосновый бор».

Отдел по работе с молодежью, физической культуре и спорту также запланировал на лето так называемые малозатратные формы отдыха. В их число включены: соревнования по пляжному волейболу, летний фестиваль ГТО, участие в региональном этапе соревнований по футболу «Кожаный мяч», легкоатлетические соревнования и праздничные мероприятия ко Дню молодежи. Кроме того, запланировано трудоустройство 127 несовершеннолетних, в том числе 26 состоящих на учете в органах системы профилактики. Подростки будут работать в экологических бригадах на базе школ и в АО «Коммунальщик».

Учреждения культуры организуют в течение лета фестивали, концерты, конкурсно-игровые программы. Так, библиотеки ежедневно будут проводить мероприятия «досуговой направленности». Отдельные программы запланированы на День России (12 июня), День города Мценска (20 июля) и фольклорный праздник «Троицкие хороводы» (23 июня). Мценское отделение «Движения Первых» организует ряд акций для подростков и молодежи. Информирование ведется через госпаблики администрации, учреждений и родительские чаты.

