Орловца простили за кражу «автозвука»

31.5.2026 | 13:01 Криминал, Новости

Житель Новодеревеньковского района избежал уголовной ответственности.

Фото: vk.com/club225595901

Новодеревеньковский районный суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, обвинявшегося в «краже автозвука» из чужого автомобиля. Основанием стало примирение сторон и полное возмещение ущерба. Как следует из материалов дела, подсудимый обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

В пресс-службе суда пояснили, что органы следствия обвиняли  мужчину в том, что он похитил из незапертого автомобиля потерпевшего автомагнитолу и сабвуфер. И тем самым причинил владельцу машины материальный ущерб. Но уже в судебном заседании потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, пояснив, что примирился с фигурантом уголовного дела.

Суду он сообщил, что подсудимый в полном объеме возместил ему причиненный вред, выплатив денежные средства, претензий к нему потерпевший не имеет. Сам подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и не возражал против прекращения дела. Государственный обвинитель также не усмотрел препятствий для применения примирительной процедуры. Суд, изучив материалы дела и руководствуясь статьей 25 УПК РФ, постановил освободить подсудимого от уголовной ответственности.

Производство по делу прекращено, но важно отметить, что данное основание не является реабилитирующим. То есть факт совершения противоправного деяния не оспаривается, однако в силу примирения с потерпевшим и заглаживания вреда подсудимый освобождается от наказания. Постановление уже вступило в законную силу, добавили в пресс-службе Новодеревеньковского районного суда.

ИА “Орелград”


