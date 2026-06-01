Глав орловских городов и районов будет предлагать губернатор

Но формально последнее слово останется за местными депутатами.

Изменения в Закон «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области» рассмотрели депутаты Орловского областного Совета. Законопроект был внесен губернатором и разработан в соответствии с новым федеральным законом о местном самоуправлении. Он устанавливает единый порядок избрания глав муниципальных образований региона.

Согласно документу, глава муниципального района, муниципального округа и городского округа, включая мэра города Орла, избирается представительным органом, то есть районным или городским советом народных депутатов. Но выбор их будет ограничен, потому что выбирать они будут из числа кандидатов, представленных губернатором. В законопроекте подчеркнуто, что избранный глава возглавляет местную администрацию.

По ранее действовавшему законодательству для разных типов муниципальных образований могли применяться разные способы избрания, в том числе прямые выборы населением. Теперь этого не будет. Законопроект также уточняет порядок формирования представительных органов и избрания глав для городских и сельских поселений. Так, закон гласит, что представительный орган городского или сельского поселения всегда состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах.

Глава сельского поселения в соответствии с его уставом может избираться либо на прямых выборах, либо представительным органом из своего состава. В последнем случае он исполняет полномочия председателя представительного органа либо возглавляет местную администрацию. Глава городского поселения избирается на прямых выборах либо представительным органом из своего состава и возглавляет местную администрацию.

Как указано в пояснительной записке, законопроект разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Согласно статье 19 этого закона, глава муниципального образования может избираться одним из четырех способов, включая избрание представительным органом из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта РФ. Выбор конкретного способа определяется уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта РФ.

Кроме того, статья 88 федерального закона устанавливает, что глава муниципального образования, на территории которого находится административный центр субъекта РФ, то есть город Орел, избирается представительным органом из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта. Разработчики законопроекта отмечают, что реализация нового порядка избрания «позволит широкому кругу лиц, не имеющих ограничений пассивного избирательного права, принять участие в процедуре избрания глав муниципальных образований». Уставы муниципальных образований Орловской области должны быть приведены в соответствие с ним в течение трех месяцев со дня вступления нового закона в силу. Второй закон детально прописывает процедуру предварительного отбора кандидатов на должности глав.

«Установлено, что кандидатов будет рассматривать специальная комиссия, состав и положение о которой утверждаются указом губернатора, – сообщила пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов. – Документ регламентирует сроки размещения объявлений о приеме документов на государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр», перечень необходимых документов и проведение двух этапов отбора. В ходе заседания отмечалось, что предложенный способ избрания глав – через процедуру отбора с последующим утверждением представительным органом – уже применяется в 34 субъектах РФ, в том числе в пяти регионах ЦФО».

ИА “Орелград”