Клычков вернулся к теме уникальной набережной Орла

Тему подняли на сегодняшнем совещании областного правительства.

В первый раз она публично обсуждалась около года назад.

Речь идёт о продлении существующей набережной ещё на 6 километров — до общей длины в 10 километров. Географически она должна будет протянуться до улицы Раздольной. При этом набережная не будет пересекаться с проезжей частью, что сделает объект уникальным для нашей страны.

«Нам нужно документально всё подготовить. «Сбер» нам тоже провёл определённую оценку, дал свои предложения. Сейчас у нас, мне кажется, все возможности есть, осталось обеспечить поиск финансов», – заявил Андрей Клычков.

Также губернатор анонсировал, что реализовать проект поможет правительство Москвы.

