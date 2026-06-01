Определены кандидаты в Орловский облсовет от «Единой России»

Подведены итоги предварительного голосования.

В Орловской области завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в депутаты областного Совета народных депутатов созыва 2026–2031 годов. Лидеры определены во всех 25 одномандатных округах.

Наибольшую поддержку избирателей получили действующие депутаты и представители бюджетной сферы. Самый высокий результат показал Владимир Шашков из Болховского района (1 787 голосов, округ №18). Также в числе лидеров по числу голосов: Иван Грачев (1 575, округ №15), Дмитрий Пониткин (1 523, округ №19), Владимир Строев — участник СВО (1 448, округ №6) и Александр Сорокин (1 279, округ №13).

Также в числе победителей по своим округам действующие депутаты Олег Кошелев, Наталья Зубцова, Ирина Гоцакова, Вадим Сезин, Елена Астахова, Ирина Пашкова, Михаил Жилин, Александр Грачев, Сергей Потемкин.

Новые лица:

4 округ – заведующая детским садом №17 Елена Давыденко (сейчас депутат по этому округу Евгений Косогов);

5 округ – учитель школы №10 и депутат Горсовета Орла Оксана Павлюк (округ Виталия Рыбакова);

6 округ – директор Закрытое акционерное общество финансово – строительная компания «Чайка» Владимир Строев (сейчас депутат по этому округу Евгений Прокопов);

7 округ – заведующая детсадом №92 Лариса Сидякина (Александр Макаров);

8 округ – заместитель директора МБУДО «Орловская детская хоровая школа» Дарья Шевелева (Андрей Фролов);

9 округ – учитель информатики гимназии №19 Константин Кривоногов (сейчас депутат по этому округу Игорь Рыбаков);

10 округ – директор ОАУ ОО «Центральный стадион им В.И. Ленина» Александр Родин (Наталья Прохорова);

13 округ – директор ООО «Коротыш» Александр Сорокин (Юрий Ревин)

14 округ – коммерческий директор «МЗОЦМ» Яна Котенева (Диана Война)

16 округ – заместитель Руководителя Регионального исполнительного комитета – начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Елена Цыганкова (Виктор Макаров);

20 округ – генеральный директор ООО «Кант» Олег Карпиков (Сергей Веселовский);

21 округ – главный врач БУЗ Орловской области «Колпнянская ЦРБ» Александр Карпов (Олег Бушля),

22 округ – заместитель директора ООО «УЖФ» Андрей Цурков (Иван Митин).

В этом году нас ждет масштабная избирательная кампания – замещается 2002 мандата. 20 сентября 2026 года — дата Единого дня голосования в России.

ИА “Орелград”