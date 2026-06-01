Облсуд не смягчил приговор экс-гендиректору «ТТП» Орла

1.6.2026 | 13:05 Закон и порядок, Новости

Вторым осуждённым является начальник автобусного парка предприятия.

Напомним, Заводской районный суд признал Юрия Чемерова и Владимира Жукова виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Установлено, что в 2022 они списали как неисправные 16 автобусов ЛиАЗ, которые находились на балансе «Трамвайно-троллейбусного предприятия».

Однако комиссионный осмотр транспортных средств не проводился, а вопрос о целесообразности и возможности их дальнейшего использования или восстановленияне рассматривался. В итоге автобусы утилизировали по цене лома черного металла, напомнили в прокуратуре Орловской области.

Ущерб оценили в 33,4 миллиона рублей. Виновным дали по 2 года условно с испытательным сроком на тот же период. Также их на 2 года лишили права занимать некоторые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Осуждённые подали жалобу в облсуд. Однако вышестоящая инстанция оставила приговор без изменения.

Преступление выявили на основании материалов Управления ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»


