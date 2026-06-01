На Орловщине изменили схему движения автобусов

1.6.2026 | 12:21 Новости, Транспорт

Об этом сообщил «Организатор перевозок».

Фото: ИА «Орелград»

С сегодняшнего дня в неё вносятся очередные изменения.

Так, с 1 июня маршрутка №110 «Орёл — Башкатово» будет заезжать к КДЦ «Металлург» к одноимённому остановочному пункту (при движении в обоих направлениях). Также автобус начнёт забирать и высаживать пассажиров на остановках «Улица Бурова» и «Магазин «Звёздный»».

При этом расписание движения автобуса останется прежним.

Кроме того, с сегодняшнего дня маршрутка №403 «Орёл — Мценск» начнёт «замечать» остановочный пункт «Московское шоссе».

«Организатор перевозок»

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

