Орловец задолжал ребенку более одного миллиона рублей

1.6.2026 | 10:01 Закон и порядок, Новости

Житель Свердловского района получил принудительные работы за долг по алиментам.

Свердловский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор местному жителю, признав его виновным в злостном уклонении от уплаты алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Обвинение орловцу было предъявлено по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ. Как было установлено в судебном заседании, подсудимый на основании решения суда был обязан ежемесячно выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

Размер алиментов составляет четверть от всех видов заработка, а платить их отец должен до достижения ребенком совершеннолетия. Однако мужчина систематически уклонялся от исполнения этой обязанности. В пресс-службе суда отметили, что ранее он уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов. Однако должных выводов для себя, видимо, так и не сделал.

Сообщается, что подсудимый не предпринимал попыток трудоустроиться, в центр занятости населения по вопросу трудоустройства не обращался. Добровольной материальной помощи ребенку он тоже не оказывал. В результате общая сумма его задолженности по алиментам  превысила один миллион рублей. Стоит отметить, что на момент рассмотрения уголовного дела данный гражданин уже отбывал наказание в виде принудительных работ по другому приговору суда, вынесенному в октябре 2025 года за совершение аналогичного преступления.

В новом судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства. При этом суд частично присоединил неотбытое наказание, назначенное по предыдущему приговору. Новы вердикт пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, добавили в пресс-службе Свердловского районного суда.

