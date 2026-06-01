Руководителям Ливен предложат на выбор две дополнительные пенсии

Ливенский городской Совет народных депутатов утвердил изменения в действующий порядок гарантий осуществления полномочий депутатов, главы города и председателя горсовета. Решение депутатов приводит муниципальный правовой акт в соответствие с новым Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Ранее проект прошел процедуру общественной экспертизы. Наиболее существенные изменения касаются дополнительного пенсионного обеспечения (ежемесячной денежной выплаты) для лиц, замещавших должности главы города и председателя городского Совета на постоянной основе. Для назначения выплаты стаж замещения должности должен составлять не менее 5 лет.

Размер выплаты составит 75 процентов среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего соответствующую должность, за вычетом страховой пенсии по старости или инвалидности, фиксированной выплаты к ней и ее повышений. Кстати, чиновникам дадут право выбора. При наличии стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, чиновник вправе выбрать, получать ли ему дополнительное пенсионное обеспечение, либо пенсию за выслугу лет.

Как следует из решения, единовременная денежная выплата в связи с прекращением полномочий будет распространяться только на тех высших руководителей, которые работали на постоянной основе и достигли пенсионного возраста либо потеряли трудоспособность в период замещения должности. При этом выплата не положена тем, чьи полномочия были прекращены в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции. В том числе, в связи с утратой доверия.

Аналогичное ограничение введено и для дополнительного пенсионного обеспечения в виде ежемесячной денежной выплаты. В решении отмечено, что ежемесячная денежная выплата приостанавливается в период нахождения получателя на государственной должности на профессиональной основе, федеральной или региональной государственной гражданской службе, муниципальной должности на постоянной основе или муниципальной службе. То есть если он снова начнет работать в госструктурах, доплачивать к пенсии ему не будут. Но как только он уволится, выплата будет возобновлена.

ИА “Орелград”