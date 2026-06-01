Орловский суд взыскал с уволившейся учительницы из Крыма миллион рублей

Средства были получены по программе «Земский учитель».

Кромской районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску администрации Советского района Республики Крым к бывшему педагогу.

В 2022 году женщина заключила договор с администрацией и школой, получив 1 миллион рублей по программе привлечения учителей в сельскую местность. Взамен она обязалась отработать в МБОУ «Ильичевская средняя школа» не менее пяти лет. Однако уже в 2024 году педагог уволилась по собственному желанию, сославшись на тяжелую болезнь.

Представители администрации настаивали на возврате денег, поскольку срок работы не был выполнен, а предусмотренных договором исключительных оснований для увольнения без возврата выплаты (сокращение штата, ликвидация организации, призыв на военную службу и т.п.) в данном случае не имелось.

Сама орловчанка объяснила увольнение состоянием здоровья — она утверждала, что не может жить и работать в жарком климате Крыма. По ее ходатайству суд назначил медицинскую экспертизу. Исследование показало: нет достоверных научных данных, позволяющих утверждать, что жаркий климат противопоказан при имеющемся у нее заболевании, а смена климата не была рекомендована лечащими врачами.

Суд признал, что увольнение нельзя считать вынужденным по медицинским показаниям. Поскольку женщина не вернула деньги в 30-дневный срок после получения уведомления, суд постановил взыскать с нее 1 миллион рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 263 011 рублей 90 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА “Орелград”