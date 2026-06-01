В Орловской области выставили на аукцион имущество бывшего молочного комплекса

Администрация Малоархангельского района объявила о приватизации недвижимого имущества.

Комплекс расположен по адресу: г. Малоархангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 106. Продавцом имущества выступает отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Малоархангельского района. Единым лотом на аукцион выставлены восемь объектов, включая здание котельной, контору, производственный цех, цех охлаждения молока, склад материалов, трансформаторную, проходную, а также объект незавершенного строительства (цех ЗЦМ). Вместе с ними продается земельный участок площадью 9141 кв. м, предназначенный для производственных нужд.

Начальная цена лота определена на основании отчета об оценке рыночной и составляет 3 351 955 рублей 47 копеек. Торги пройдут в электронной форме в виде открытого аукциона по составу участников и форме подачи предложений о цене. Согласно условиям приватизации, задаток для участия установлен в размере 10% от начальной цены, а шаг аукциона — 5%. Заявки на участие начали принимать 28 мая, торги назначены на 30 июня.

Покупатель, признанный победителем, обязан будет перечислить полную стоимость имущества на указанный счет не позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи, указано в документах в ГИС «Торги».

По указанному адресу располагалось ОАО «Маслозавод Малоархангельский». Компания ликвидирована по решению суда в 2008 году. В банкротство завод ушел в 2005 году после иска налоговиков.

