Стали известны результаты праймериз «Единой России» в Орловской области

На выборах кандидатов в Госдуму победили Вдовин и Бирюков.

В Орловской области подвели итоги предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы в Государственную Думу IX созыва. Лидером партийного списка стал первый вице-спикер облсовета Михаил Вдовин, набравший 24 632 голоса. Второе место в списке занял военнослужащий, участник СВО Михаил Нимак с результатом 10 063 голоса. Замкнул тройку лидеров индивидуальный предприниматель Сергей Кореневский (6 327 голосов).

В голосовании по Орловскому одномандатному округу №147 победил заместитель губернатора — руководитель представительства региона при Правительстве РФ Александр Бирюков, за которого отдали 20 823 голоса. Второй результат показала заведующая филиалом Военно-исторического музея Наталья Александрова (12 500 голосов). Третьим стал врач-педиатр Дмитрий Пантюхин (6 232).

Отметим, если Михаил Вдовин видный деятель регионального отделения «Единой России», то Александр Бирюков – беспартийный. Он появился в числе орловских чиновников в декабре 2022 года. Сын вице-мэра Москвы Петра Бирюкова был назначен руководить представительством Орловской области при Правительстве России. Он пришел на эту должность из Минстроя.

