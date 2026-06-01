Орловский бизнес почти полностью перешел в онлайн

И около половины орловцев перешли на электронное взаимодействие с налоговой службой

По данным на начало апреля 2026 года более 19,2 тысячи индивидуальных предпринимателей Орловской области пользуются личным кабинетом налогоплательщика. Это 97 процентов от общего числа ИП, состоящих на учете в регионе. Такие подсчеты произвели в Управлении ФНС России по Орловской области. Как пояснили в пресс-службе ведомства, указанный сервис является привлекательным для бизнеса, тем более что его функционал постоянно расширяется.

Среди последних обновлений налоговики выделяют функцию по предоставлению доступа к личному кабинету предпринимателя его законным представителям по доверенности, возможность направления заявления об освобождении от уплаты страховых взносов и подачи заявления о прекращении деятельности. При помощи данного сервиса предприниматели могут контролировать состояние расчетов с бюджетом, взаимодействовать с налоговыми органами и подбирать оптимальную систему налогообложения. Доступно и направление до 20 форм отчетности.

Также в УФНС подсчитали, что на сегодняшний день уже более 372 тысяч жителей Орловской области, или 45,6 процента от их общего числа, состоящих на учете в налоговых органах, завели свои «Личные кабинеты налогоплательщика для физических лиц». Только в первом квартале 2026 года сервисом воспользовались почти 9 тысяч новых пользователей.

Через этот сервис простые граждане могут в любое время получить актуальную информацию об объектах недвижимости и транспортных средствах, находящихся в собственности, о суммах начисленных и уплаченных налогов, а также о состоянии Единого налогового счета. В личном кабинете можно заполнить и направить в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ, подать заявление на льготу и оплатить налоги онлайн, не посещая инспекцию, перечислили в пресс-службе регионального УФНС.

Кроме того, при помощи личных кабинетов можно получать налоговые вычеты в упрощенном порядке. Заполнять декларацию и прикладывать подтверждающие документы не требуется, поскольку все необходимые данные автоматически поступают от налоговых агентов и банков. В упрощенном порядке можно получить инвестиционные и социальные вычеты на обучение, лечение и физкультурно-оздоровительные услуги, вычеты на долгосрочные сбережения и тому подобное.

ИА “Орелград”