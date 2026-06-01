В Орле продолжится ямочный ремонт

На этой неделе в плане работы на семи улицах.

Продолжится ремонт улицы Маршала Куликова. Кроме того, сотрудники «Спецавтобазы» будут приводить в порядок улицы Генерала Ковалёва и Полковника Старинова, Пожарную, переулки Речной и Южный, а также посёлок Кирпичного завода.

Ремонт выполняется с применением горячего асфальтобетона. Как указали в мэрии, это положительно влияет на «долговечность и надёжность восстановленного покрытия».

За минувшую неделю в Орле отремонтировали около 1,4 тысяч квадратных метров дорог. Наибольший объём работ выполнен в переулке Почтовом (600 квадратов), а также на улицах Осипенко (201,9) и Пороховой (193,4).

