В Орле пройдёт выставка пионов

Выставка пройдёт в театре «Свободное пространство» на выходных, 6 и 7 июня (с 10 до 19 часов). Как предупредили в Администрации Орла, вход будет платным — 300 рублей.

На коллекционные цветы можно будет посмотреть во внутреннем дворе театра. Кроме «Свободного пространства» организатором выступает питомник декоративных растений «Экотон».

Образцы из своих коллекций представят восемь участников выставки. Это будут как классические, так и редкие разновидности пионов.

Возрастное ограничение: 12+

