Дети рисуют мир. «АиФ» и Олег Карпиков провели в Орле творческий конкурс

В первый день лета, 1 июня, мы отмечаем особенный праздник – День защиты детей. Это один из самых первых праздников, который стал считаться Международным и отмечаться в один день во многих странах. Дети – это богатство, которое надо беречь от зла этого мира.

Официально праздник был учреждён в 1949 году на ноябрьском Конгрессе международной демократической федерации женщин. Уже на следующий год День защиты детей отмечали 1 июня в 51 государстве. Целью было обратить внимание общества на трудности, с которыми сталкиваются дети в условиях голода и послевоенной разрухи.

Сейчас проблемы у детей другие. Однако суть праздника не изменилась: напомнить о детских правах, проблемах несовершеннолетних и важности создавать безопасные и благополучные условия для подрастающего поколения.

Радуга, Земля и солнце

В этот день в разных регионах страны проходят концерты, фестивали, спортивные и творческие мероприятия с участием мальчишек и девчонок. А в редакции «АиФ-Орёл» сложилась добрая традиция проводить в День защиты детей конкурс рисунков.

Директор представительства «Аргументы и факты – Орёл» Ольга Куцуева подчеркнула: в нынешнее время тема защиты детей приобретает особую значимость.

«Сегодня недруги нашей страны пытаются исказить исторические факты и навязать нам чуждые ценности. Поэтому тема защиты детей звучит как никогда остро. Ограждая подрастающее поколение от внешних угроз, мы защищаем от беды и всё общество, и будущее нашей страны, – считает Ольга Куцуева. – С помощью рисунков ребёнок пробует осмыслить то, что его окружает, переработать свои познания, придать им определённые формы, наполнить личностным смыслом. Так через творчество формируется его внутренний мир, закладываются основы мировоззрения и собственной системы ценностей».

На конкурс поступило несколько десятков детских работ. В своих рисунках юные авторы изобразили символы мира и радости: разноцветную радугу, планету Земля, ласковое солнце и голубей, несущих в клювах веточки мира.

Выбрать лучшие работы оказалось непросто. Всех участников наградили сладостями и наборами для творчества. Победителями стали: Турков Константин, Карпова Даша, Палакян София.

Главная ценность

Партнёром творческого конкурса уже который год подряд выступает почётный гражданин города Орла Олег Владимирович Карпиков.

«Дети – самое ценное и святое в жизни каждого человека. И то, какими они вырастут, зависит только от нас, взрослых. Наш общий долг – обеспечить им безопасное детство, окружить заботой, сохранить здоровье и подарить счастье, – убеждён предприниматель и меценат Олег Карпиков. – Я желаю каждому ребёнку чувствовать любовь и душевное тепло близких, всегда опираться на поддержку родителей и надёжных друзей. Пусть мир вокруг вас сияет яркими красками, наполняется удивительными событиями и весёлыми играми».

Олег Владимирович активно занимается общественной и благотворительной деятельностью. Он удостоен званий «Почётный гражданин города Орла», «Почётный гражданин Троснянского района Орловской области» и «Почётный гражданин Глазуновского района Орловской области».

Кроме того, Олег Карпиков основал благотворительный фонд «Милосвет», который оказывает поддержку художникам, артистам, спортсменам и одарённым детям. Фонд помог сотням учреждений, в тяжёлые пандемийные годы активно поддерживал медицину, а с 2022 года – регулярно помогает участникам специальной военной операции и членам их семей.

