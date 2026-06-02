В Орле ограничат движение по улице до конца лета

2.6.2026 | 13:19 Новости, Транспорт

Ограничения вводятся в Советском районе на улице Скворцова.

Они будут действовать до 30 августа. Об этом сообщили в Администрации Орла.

Уточняется, что причиной является капитальный ремонт дороги. На участке уже установлены соответствующие знаки и указатели.

«Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам. Проведение ремонта позволит улучшить состояние покрытия и повысить безопасность движения», – отметили в мэрии.

Напомним, что контракт на ремонт этой улицы заключён с ООО «Газ Ресурс».

