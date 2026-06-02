В Орле ограничат движение по улице до конца лета

Ограничения вводятся в Советском районе на улице Скворцова.
Они будут действовать до 30 августа. Об этом сообщили в Администрации Орла.
Уточняется, что причиной является капитальный ремонт дороги. На участке уже установлены соответствующие знаки и указатели.
«Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам. Проведение ремонта позволит улучшить состояние покрытия и повысить безопасность движения», – отметили в мэрии.
Напомним, что контракт на ремонт этой улицы заключён с ООО «Газ Ресурс».
