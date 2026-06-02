На Орловщине прокуратура заставила отремонтировать школу

2.6.2026 | 16:10

Нарушения выявили в Краснозоренском районе.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Выяснилось, что в местной Труновской средней школе некоторые помещения не соответствовуют базовым требованиям.

Так, в ряде кабинетов нашли неисправные светильники. Ещё в одном оказался деформирован линолеум. В коридорах на стенках отслоились покрытие и штукатурка.

Прокуратура обратилась в суд с соответствующим исковым заявлением. Ведомство требовало обязать образовательное учреждение устранить нарушения. Иск удовлетворили.

К настоящему моменту требования исполнены. В школе выполнили текущий ремонт.

ИА «Орелград»


Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года)

