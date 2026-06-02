На Орловщине прокуратура заставила отремонтировать школу

Нарушения выявили в Краснозоренском районе.

Выяснилось, что в местной Труновской средней школе некоторые помещения не соответствовуют базовым требованиям.

Так, в ряде кабинетов нашли неисправные светильники. Ещё в одном оказался деформирован линолеум. В коридорах на стенках отслоились покрытие и штукатурка.

Прокуратура обратилась в суд с соответствующим исковым заявлением. Ведомство требовало обязать образовательное учреждение устранить нарушения. Иск удовлетворили.

К настоящему моменту требования исполнены. В школе выполнили текущий ремонт.

