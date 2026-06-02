Почетный гражданин Орла Олег Карпиков принимал юных дарований из Тросны

Частную открытую галерею Почетного гражданина Орла Олега Карпикова посетили воспитанники и педагоги Троснянской детской школы искусств.

Олег Владимирович помог организовать эту поездку – выделил средства на топливо и автобус. Дети, которые занимаются в отделении изобразительного искусства, в возрасте от 10 до 17 лет внимательно рассматривали экспозицию, слушали наставления преподавателей и получали новый опыт. Всего галерею посетили девять воспитанников школы искусств. В настоящее время в галерее выставлены работы исключительно орловских авторов. В малом зале – персональная выставка пейзажных работ орловского художника живописи и монументального искусства Александра Сергеевича Никитина. Школьники и их наставники смогли увидеть также работы знаменитых российских художников Андрея Курнакова, Гиви Калмахелидзе, Николая Силаева, Николая Жатова, Владимира Ухина, Ольги Давыдовой, Ольги Сорокиной, Галины Дрей.

Атмосфера творчества и профессиональный подход

Коллекционер и меценат Олег Владимирович Карпиков рассказал, как начиналась история этого уникального пространства.

— Мы открыли нашу галерею в 2020 году. На тот момент в моей коллекции уже было около 400 полотен орловских художников. Сейчас в коллекции около 95% составляют работы орловских художников, есть также картины из Брянска и Ярославля. В галерее все создано для того, чтобы люди приходили сюда и получали эстетическое удовлетворение, — поделился меценат Олег Карпиков.

В картинной галерее, по его словам, созданы все условия для комфорта как посетителей, так и самих произведений искусства. В залах всего два небольших окна, выходящих на северную сторону, поддерживается температурный режим, установлен специальный свет, удобные кресла, камин, играет классическая музыка. Все это поддерживает творческую и легкую атмосферу изобразительного искусства, собранного в вернисаже. Дети получили массу впечатлений от нахождения в таком пространстве.

Директор Троснянской детской школы искусств Людмила Машура рассказала о теплой встрече и масштабах галереи. По словам Людмилы Александровны, детям, занимающимся в школе искусств, крайне важно посещение подобных культурных мест.

— Мы получили приглашение во время визита Олега Владимировича в нашу школу искусств. У нас маленькая, но очень уютная школа. Всего у нас обучается 91 человек от 6,5 до 17 лет. Сегодня на выставке дети от 10 до 17 лет. Мы очень душевно поговорили, быстро нашли возможность и приехали. Впечатления незабываемые. Дети, родители и педагоги поражены масштабами и работой, которая проведена для создания галереи, — отметила педагог.

Мнение родителей: высокий уровень и воспитательный эффект

Любовь Ковалькова, бабушка 11-летней художницы Марьи и учитель начальных классов, поделилась своими впечатлениями от увиденного.

— Посещать культурные места для детей очень важно. Они воспитывают патриотизм, учат видеть красоту природы. Не каждый ребенок сам может это увидеть, ему нужно на это указывать. Посетив такую выставку, ребенок будет смотреть на мир другими глазами. Самое замечательное, что здесь представлены картины высокого качества. Я была и в Третьяковской галерее, и в других музеях, так что есть с чем сравнить. То, что я сегодня увидела, — очень высокий уровень, — подчеркнула Любовь Викторовна.

Отметим, что в сентябре благодаря поддержке орловского мецената дети школы искусств смогут посетить Академическую дачу имени Репина, которая расположена в Тверской области.

Галерея Олега Карпикова открыта для всех желающих. Адрес: город Орел, улица Колхозная, дом 11, корпус 4. Посетить бесплатную галерею и насладиться высоким искусством можно в будние дни.

Источник. Фото: Ольга Прилепская