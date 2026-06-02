Орловцам из мобрезерва обещают по 120 тысяч рублей

Выплата будет положена муниципальным служащим и работникам учреждений.

Орловский городской Совет народных депутатов анонсировал проведение внеочередного заседания, которое состоится 3 июня в 10:00. Народные избранники рассмотрят два вопроса: внесение поправок в Устав города и утверждение порядка единовременной выплаты для работников, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Орловской области.

Проектом решения предлагается установить единовременную денежную выплату в размере 120 тысяч рублей для работников, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Орла и муниципальных учреждений, которые заключили контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве после 1 января 2026 года.

Выплата будет предоставляться однократно на основании письменного заявления работника и копии контракта. Финансирование для работников органов местного самоуправления пойдет из бюджета города Орла, а для сотрудников муниципальных учреждений – за счет средств самих учреждений. Поправки в Устав касаются того же вопроса. Так, предлагается дополнить статью 48 новой частью 5.

Согласно ей муниципальному служащему, заключившему контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Орловской области, предоставляется единовременная денежная выплата в размере и порядке, установленном решением горсовета. Если новшества будут приняты, то они вступят в силу после официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года, то есть это будут документы с обратной силой действия.

Однако стоит сказать, что внесение поправок в Устав города предполагает проведение публичных слушаний. И в проекте, который обсудят депутаты, имеется сноска на то, что публичные слушания будут назначены. Дата, время и место их проведения будут определены дополнительно, позднее, хотя уже известно, что слушания, как обычно, пройдут в малом зале администрации города Орла. А горсовет заранее будет принимать предложения по проекту внесения изменения в Устав.

По результатам публичных слушаний будет составлен итоговый документ с рекомендациями. Напомним, что решения на слушаниях принимаются простым большинством голосов от числа участников. После проведения слушаний с учетом рекомендаций их участников депутаты утвердят поправки в Устав в окончательной редакции.

