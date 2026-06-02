В Орле в детсаду выявили проблемы с ветдокументами

2.6.2026 | 11:43 Закон и порядок, Новости, Образование

Они гасились несвоевременно.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Нарушение выявили в ходе проверочного мероприятия, в котором участвовала и прокуратура.

По закону на погашение ветеринарных документов, оформленных на партии соответствующего товара, отводится 24 часа. Однако уполномоченное лицо учреждения не делало этого в положенный срок.

Прокуратура возбудила административное дело. По результатам его рассмотрения ответственное должностное лицо привлекли к ответственности.

Номер детского сада не уточняется. Однако известно, что он находится в Заводском районе.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU