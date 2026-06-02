В Орле в детсаду выявили проблемы с ветдокументами

Они гасились несвоевременно.
Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Нарушение выявили в ходе проверочного мероприятия, в котором участвовала и прокуратура.
По закону на погашение ветеринарных документов, оформленных на партии соответствующего товара, отводится 24 часа. Однако уполномоченное лицо учреждения не делало этого в положенный срок.
Прокуратура возбудила административное дело. По результатам его рассмотрения ответственное должностное лицо привлекли к ответственности.
Номер детского сада не уточняется. Однако известно, что он находится в Заводском районе.
