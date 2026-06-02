Орловские селяне смогут снимать деньги в магазинах

Патентную систему налогообложения в Орловской области расширят за счет сельской торговли.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрели проект внесения изменений в Закон Орловской области «О введении в действие на территории Орловской области патентной системы налогообложения». Документом было предложено дополнить перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения (ПСН), новым видом.

Выглядит он так: «Услуги банковских платежных агентов (субагентов) по принятию от физических лиц наличных денежных средств и их внесению на банковские счета этих физических лиц и по выдаче физическим лицам наличных денежных средств с их банковских счетов, оказываемые банковскими платежными агентами (субагентами) этим физическим лицам при осуществлении ими розничной торговли через объекты стационарной торговой сети в сельских населенных пунктах, входящих в состав сельских поселений, муниципальных округов, городских округов».

Для этого вида деятельности устанавливается размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, на один объект стационарной торговой сети, в сумме 2000 рублей. Именно от этой базовой доходности будет рассчитываться стоимость патента. Как указано в пояснительной записке, Налоговый кодекс РФ не применяет патентную систему в отношении кредитных и других финансовых услуг.

Однако из этого правила есть исключение, и предусмотрено оно как раз для услуг банковских платежных агентов и субагентов по приему и выдаче наличных денег физическим лицам при осуществлении ими розничной торговли через стационарные объекты в сельских населенных пунктах. Регионы вправе включать такие услуги в собственный перечень видов деятельности для ПСН. Разъяснения Минфина России, разосланные по регионам в октябре 2025 года, подтверждают, что Общероссийским классификатором видов экономической деятельности предусмотрена деятельность по приему платежей физических лиц банковскими платежными агентами.

Новшество позволит индивидуальным предпринимателям, оказывающим соответствующие услуги в сельской местности (например, прием платежей за товары и услуги, выдачу наличных через терминалы в сельских магазинах), перейти на патентную систему налогообложения. Это упростит учет и может снизить для них налоговую нагрузку по сравнению с другими режимами. Принятие закона, согласно финансово-экономическому обоснованию, не потребует дополнительных расходов из областного бюджета. Но сам закон вступит в силу только с 1 января 2027 года.

«Раньше жителям отдаленных деревень приходилось ехать в райцентр, чтобы положить деньги на карту или снять пенсию. Теперь они смогут сделать это в местном магазине, куда приходят каждый день. А для предпринимателей мы установили символическую стоимость патента – потенциальный годовой доход установлен в размере 2000 рублей. Налог при этом составит всего 120 рублей в год. Это не нагрузка, а возможность привлечь людей и сделать торговую точку центром повседневных услуг», – так прокомментировал принятое решение председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

