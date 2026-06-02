На Орловщине муниципалитеты станут концептуальными

2.6.2026 | 15:44 Новости, Общество

У каждого образования появится своя архитектурная концепция.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. Заявление прозвучало на последнем прямом эфире в социальных сетях.

«Нужен единый архитектурный вид. Причём для каждого муниципалитета свой. К примеру, Хотынец — это зубры, Орёл — литературная столица. У каждого района есть свои особенности. Надо от благоустройства до стройки всё это вводить», – поделился Клычков.

По словам губернатора, до 1 августа муниципальные главы должны будут подготовить соответствующие документы.

Также Андрей Клычков поделился, что с 2019 года на Орловщине удалось благоустроить около 1200 территорий. На эти цели из федерального бюджета привлекли около 1,2 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU