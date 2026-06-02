На Орловщине муниципалитеты станут концептуальными

У каждого образования появится своя архитектурная концепция.

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. Заявление прозвучало на последнем прямом эфире в социальных сетях.

«Нужен единый архитектурный вид. Причём для каждого муниципалитета свой. К примеру, Хотынец — это зубры, Орёл — литературная столица. У каждого района есть свои особенности. Надо от благоустройства до стройки всё это вводить», – поделился Клычков.

По словам губернатора, до 1 августа муниципальные главы должны будут подготовить соответствующие документы.

Также Андрей Клычков поделился, что с 2019 года на Орловщине удалось благоустроить около 1200 территорий. На эти цели из федерального бюджета привлекли около 1,2 миллиарда рублей.

