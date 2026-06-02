В Ливенском районе запретили притворяться утопающим

Здесь ввели запрет на купание в необорудованных местах на лето 2026 года.

Администрация Ливенского района опубликовала постановление о запрете купания в необорудованных местах и правилах поведения у воды в период купального сезона 2026 года. В целях безопасности жизни и здоровья граждан местные власти утвердили реестр неорганизованных и запрещенных для купания мест. Согласно постановлению, жителям и гостям района категорически запрещается: купаться в местах, где установлены предупреждающие и запрещающие аншлаги, а также в необорудованных и незнакомых местах.

Запрещено прыгать в воду с катеров, лодок, причалов и неприспособленных сооружений, купаться в состоянии алкогольного опьянения, приводить на пляжи и купать собак и других животных, загрязнять водоемы и берега, оставлять после себя мусор, подавать ложные крики о помощи, эксплуатировать маломерные суда, гидроциклы и другие техсредства в местах массового отдыха, допускать купание детей в неустановленных местах и плавание на неприспособленных предметах.

Особое внимание уделено детской безопасности. Управлению образования района рекомендовано провести практические занятия со школьниками и сотрудниками образовательных учреждений по правилам поведения на воде и оказанию первой помощи. В школьных лагерях оформят специальные уголки безопасности. Для контроля ситуации отделу по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС поручено организовать патрулирование водных объектов в течение всего купального сезона.

К этой работе также рекомендовано привлечь сотрудников МО МВД России «Ливенский» и областной аварийно-спасательной службы. Главам сельских поселений предписано провести практические занятия с населением в учебно-консультационных пунктах. Напомним, что купальный сезон в Орловской области официально стартовал 1 июня. В преддверии этого специалисты Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Орловской области усилили контроль на водных объектах региона.

«На городском пляже Орла спасатели провели профилактический рейд, направленный на предупреждение несчастных случаев и повышение культуры безопасного поведения у воды, – сообщила ранее пресс-служба губернатор. – В ходе профилактических бесед отдыхающим напомнили ключевые правила поведения на водоемах: купание в необорудованных местах крайне опасно, а вода в реках и прудах еще не прогрелась до безопасных температур. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения».

Всего в этом году в регионе оборудовано 35 пляжных зон и мест отдыха людей на воде. Их владельцев заранее предупредили о необходимости обеспечить создание и работу спасательных постов на весь период эксплуатации пляжей. Они также обязаны обозначить пределы зоны купания и оборудовать на мелководье места для купания детей. Спасатели также напоминают жителям региона, что купаться необходимо только в разрешенных местах и на оборудованных пляжах.

