Орловский осужденный потерял «устройство слежения»

За утерянное электронное устройство контроля он теперь должен заплатить.

Залегощенский районный суд рассмотрел иск уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) о взыскании с осужденного материального ущерба, причиненного утратой мобильного контрольного устройства. Последнее было выдано ему для надзора в рамках вынесенного ранее наказания в виде ограничения свободы. Как пояснили в пресс-службе районного суда, в конце 2024 года гражданин был осужден за совершенное им преступление к шести месяцам ограничения свободы.

В декабре того же года его поставили на учет в Новосильском межмуниципальном филиале ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области. В отношении него применили электронные средства контроля и надзора, а именно мобильное контрольное устройство и электронный браслет. В иске было подчеркнуто, что осужденный, в соответствии с действующим законодательством, был официально ознакомлен с памяткой по эксплуатации оборудования и письменно уведомлен об обязанности возместить его стоимость в случае утраты.

В мае 2025 года сотрудники инспекции обнаружили, что у осужденного больше нет мобильного контрольного устройства. Сам осужденный им рассказал, что он просто потерял подотчетное оборудование. Из иска следовало, что в связи с утратой оборудования федеральному казенному учреждению был причинен материальный ущерб, размер которого инспекция оценила в 106,99 тысячи рублей.

В результате уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с иском о взыскании с осужденного указанной суммы, в порядке возмещения причиненного ущерба. В судебном заседании ответчик иск признал в полном объеме. Суд, исследовав материалы дела, решил удовлетворить заявленные требования. Решение суда еще не вступило в законную силу, добавила пресс-служба Залегощенского района.

ИА “Орелград”