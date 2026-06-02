В Орле отметят день рождения Пушкина

2.6.2026 | 16:01 Культура, Новости

Мероприятие пройдёт у Библиотеки имени Бунина 6 июня.

Напомним, в этот день исполнится 227 лет со дня рождения Александра Пушкина. Эта дата отмечается как День русского языка, причём не только в нашей стране, но и во всём мире.

У библиотеки в сквере установят «Открытый микрофон». Все желающие смогут воспользоваться им и прочитать любимые стихи великого поэта. Также выступят профессиональные чтецы, актёры и музыканты. В частности, орловцы услышат скрипачей и флейтистов из музыкального колледжа.

Также на празднике можно будет примерить исторические наряды, осмотреть выставку работ студентов Орловского художественного училища, угоститься пирогами. Будут работать детские игровые площадки.

Праздник начнётся в 15:00. Вход свободный

Возрастное ограничение: 0+

