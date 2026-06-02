На Орловщине не оплатили муниципальные контракты

2.6.2026 | 15:50 Закон и порядок, Новости

Бизнесменам пришлось обращаться в прокуратуру.

Фото: epp.genproc.gov.ru/ru/proc_57

Вопрос обсуждался на личном приёме, который провёл прокурор Орловской области Алексей Тимошин. Кроме того, с бизнесменами беседовал региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Лыкин.

Также на встрече обсуждали «правомерность действий органов власти». Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Алексей Тимошин поставил результаты рассмотрения обращений на личный контроль. Другие подробности пока не известны.

ИА «Орелград»


