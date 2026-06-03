Историческая конференция пройдет в Орле

Она будет посвящена пятилетию открытия поля Судбищенской битвы.

III Всероссийская научно-практическая конференция «Борьба России за выход к южному геополитическому рубежу в XVI-XVIII вв.: проблемы музеефикации и мемориализации военной истории России» пройдет 5 июня. Она будет приурочена к 460-летию основания города Орла и пятилетию открытия поля Судбищенской битвы, произошедшей в 1555 году.

Организаторами выступают Орловский краеведческий музей, Институт археологии РАН, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева и Орловское краеведческое общество. Участие в форуме примут ученые, преподаватели и студенты высших учебных заведений, научные сотрудники музейных учреждений, археологи, представители клубов военно-исторической реконструкции.

К участию также приглашены члены поисковых отрядов и детских военно-патриотических клубов, историки, искусствоведы и краеведы. Цель конференции заявлена так: интеграция результатов теоретической и практической научной деятельности в области изучения актуальных проблем военной истории. Кроме того, в рамках форума пройдет традиционный обмен научной и научно-методической информацией и практическим опытом в сфере музеефикации и мемориализации памятников военно-исторического прошлого России.

Как сообщили в Орловском краеведческом музее, участники форума расскажут об успешных проектах военно-исторических музеев и музеев-заповедников, о результатах работы археологических экспедиций и клубов военно-исторической реконструкции. Что касается деятельности подростковых и детских военно-патриотических клубов, то здесь основной целью организаторы видят «формирование у молодежи конструктивной гражданской позиции и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, готовность к активному проявлению их в различных сферах жизни общества».

Местом проведения конференции выбран Орловский краеведческий музей, формат проведения форума будет смешанным. Уже известны основные направления работы конференции: «Россия в геополитической системе XVI-XVIII вв.», «Россия и Крымское ханство в XVI-XVIII вв.», «Эволюция военного дела в XVI-XVIII вв.», «Формирование этнокультурной специфики южнорусского порубежья в XVI-XVIII вв.: казачество, однодворцы», «Основание Орловской крепости (1566 г.) в контексте обороны южных рубежей, археология Орловского детинца, формирование городской среды, архитектурное наследие, топонимика и историческая память» и др.

Возрастное ограничение: 16+

ИА “Орелград”