На Орловщине коллекторам отказали во взыскании полумиллионного долга

Суд отказал им из-за пропуска срока исковой давности.

Хотынецкий районный суд Орловской области отказал коллекторской организации в удовлетворении иска о взыскании задолженности по кредитному договору на сумму более 547 тысяч рублей. Однако решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Как сообщила пресс-служба Хотынецкого районного суда, коллекторская организация подала иск к местной жительнице. Она просила о взыскании задолженности по кредитному договору, заключенному еще в мае 2017 года.

Причем ответчица заключала его с КБ «Ренессанс Кредит». Банк предоставил ей 405,5 тысячи рублей. Кредит был заключен сроком на пять лет, погасить его орловчанка должна была в феврале 2022 года. Как указал истец, уже через год после оформления кредита ответчица нарушила обязательства по своевременной оплате платежей. Впоследствии, в феврале 2024 года, банк уступил право требования долга коллекторской организации, по договору цессии.

Коллекторы просили взыскать с орловчанки 547,7 тысячи рублей. По их подсчетам, сумма основного долга составила 354,4 тысячи рублей, а проценты – 139,53 тысячи рублей. Плюс коллекторы насчитали ей еще и проценты на просроченный основной долг в размере 53,74 тысячи рублей. Кроме того, истец требовал возместить ему расходы по уплате госпошлины в размере 15,95 тысячи рублей. Вместе с пошлиной всего набежало 563,7 тысячи рублей. Но орловчанка сдаваться не собиралась.

В ходе рассмотрения дела она заявила ходатайство о пропуске истцом срока исковой давности и попросила рассмотреть дело в ее отсутствие. Суд, руководствуясь статьями 196 и 199 Гражданского кодекса РФ, принял во внимание это заявление. Общий срок исковой давности по таким делам составляет три года, уточнили в пресс-службе суда. Согласно условиям кредитного договора и графику платежей, возврат кредита и уплата процентов должны были производиться ежемесячными аннуитетными платежами.

Ответчица нарушила свои обязательства в мае 2018 года. Но именно с этой даты банк узнал о нарушении своего права, подчеркнули в суде. Коллекторская организация обратилась в суд с иском только в марте 2026 года, то есть за пределами трехлетнего срока исковой давности. В связи с этим суд и отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

ИА “Орелград”