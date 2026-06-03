ООО «Агроимперия» нарушило закон о карантине растений

3.6.2026 | 11:35 Закон и порядок, Новости

Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Ведомство объявило компании целых 11 предостережений о недопустимости таких нарушений.

Факты произошли в апреле, но их выявили уже в мае. «Агроимперия» не известила Россельхознадзор о доставке подкарантинной продукции — в немедленном порядке, как это предполагается законодательством.

В итоге оказался нарушен федеральный закон «О карантине растений», а также порядок извещения, утверждённый приказом Министерства сельского хозяйства России.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU