ООО «Агроимперия» нарушило закон о карантине растений

Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Ведомство объявило компании целых 11 предостережений о недопустимости таких нарушений.

Факты произошли в апреле, но их выявили уже в мае. «Агроимперия» не известила Россельхознадзор о доставке подкарантинной продукции — в немедленном порядке, как это предполагается законодательством.

В итоге оказался нарушен федеральный закон «О карантине растений», а также порядок извещения, утверждённый приказом Министерства сельского хозяйства России.

ИА «Орелград»